200 جنرال وادميرال متقاعد في الجيش الامريكي يعبرون عن دعمهم لبايدن وينتقدون فشل ترامب

2020/09/24 | 14:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …عبر 200 جنرال وادميرال في البحرية الامريكية ، الخميس، عن تأييدهم ودعمهم لاختيار المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية جوزيف بايدن في رسالة مفتوحة قالوا فيها إن” لديه الشخصية والحكم للعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة بدلاً من الرئيس دونالد ترامب ، الذي فشل في مواجهة التحديات الكبيرة أو الصغيرة”.ونقلت قناة ( اني بي سي نيوز) الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” من بين اولئك الضباط الكبار والقادة العسكريين عدد من الذين خدموا في ادارة ترامب نفسه قبل تقاعدهم منهم الجنرال بول سليفا من سلاح الجو والذي خدم في منصب نائب رئيس هيئة الاركان المشتركة في ادارة ترامب قبل تقاعده عام 2019 ونائب الادميرال غاردنر هاو قائد البحرية الخاصة الذي تقاعد العام الماضي ؛ والأدميرال المتقاعد بول زوكونفت ، الذي أشرف على خفر السواحل حتى عام 2018 “.واضاف أن ” قائمة الموقعين تضمنت ايضا 22 جنرالا عسكرياً متقاعداً من فئة الأربع نجوم ، من بينهم قائد البحرية صمويل لوكلير ، الذي أشرف على جميع القوات الأمريكية في المحيط الهادئ من عام 2012 إلى عام 2015 ، والأدميرال هاري أولريش ، الذي قاد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا خلال فترة ادارة جورج دبليو بوش”.وتابع أن ” الخطاب وقع ايضا الى جانب العسكريين من قبل 300 مسؤول ودبلوماسي سابق في الأمن القومي، بينهم ويليام ويبستر ، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ، إلى جانب خمسة وزراء دفاع سابقين وهم ويليام بيري وويليام كوهين وتشاك هاجل وليون بانيتا وآشتون كارتر”.وقال الادميرال المتقاعد ستيف آبوت قائد الاسطول السادس للبحرية الامريكية “على مدى السنوات الأربع الماضية ، رأيت ما هو تلاعب واضح في الجيش لخدمة احتياجات ترامب الشخصية ، ان طبيعة الجيش لم تكن سياسية ، لكن كان لدينا رئيس يعمل على تقويض هذه الحالة “.وكان 70 عنصرا من كبار من كبار مسؤولي الأمن القومي السابقين معظمهم من الجمهوريين من الذين عملوا في إدارات الحزب السابقة قد كتبوا رسالة مماثلة في شهر آب الماضي ألقوا فيها بدعمهم وراء بايدن ، بحجة أن ترامب قوض دور أمريكا في العالم.



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