بالوثائق.. تغييرات إدارية في وزارة الكهرباء

2020/09/24 | 14:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اجرى وزير الكهرباء ماجد الامارة، تغييرات في عدة مناصب إدارية بالوزارة.

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