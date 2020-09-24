2020/09/24 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف سائرون استعداده للتعاون مع جميع الكتل السياسية للوصول إلى توافق بشأن توزيع الدوائر الانتخابية على المحافظات.

وذكر التحالف في بيان أن إصراره على عدم العودة إلى النظام الانتخابي السابق أو جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة، أجبر الكتل السياسية على بقاء الدوائر المتعددة، مضيفا أن تحالف سائرون لن يقف حجر عثرة أمام مقترح تقليص الدوائر الانتخابية بشكل وسطي، ولن يعارض توزيع المحافظات على عدة دوائر وبحسب النسب السكانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: مستعدون للتعاون مع الكتل السياسية للتوافق على الدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: مستعدون للتعاون مع الكتل السياسية للتوافق على الدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).