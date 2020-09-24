2020/09/24 | 14:11 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فحص لحرارة الجسم لإحدى السيدات داخل مطار دبي الدولي في 27 ابريل نيسان 2020.رويترزدبي (رويترز) - قالت وسائل إعلام إماراتية إن دولة الإمارات ستستأنف إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ابتداء من يوم الخميس وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا.وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان نشرته وسائل الإعلام إن القرار اتخذ في إطار تخفيف القيود السارية لمكافحة مرض كوفيد-19 وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي.وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو تموز الماضي.وقد رفعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حظر التجول وإجراءات العزل العام لكن القيود المفروضة على التجمعات وسفر الأجانب ظلت سارية.وتجاوز عدد الإصابات بالمرض في الدول الست 800 ألف وتجاوز عدد الوفيات 6800 حالة.وقالت سلطنة عمان يوم الخميس إنها ستستأنف الرحلات الدولية المنتظمة اعتبارا من أول أكتوبر تشرين الأول وفقا لإجراءات صارمة لحماية البلاد وطواقم الطيران من فيروس كورونا المستجد.إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب ما عدا تصاريح العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب ما عدا تصاريح العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).