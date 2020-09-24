وزير الخارجية والسفير الأميركي يبحثان سبل تقديم الدعم للعراق

2020/09/24 | 14:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع السفير الأميركي ماثيو تولر سبل تقديم الدعم إلى العراق في مختلف المجالات.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرها التقى مع السفير الأميركيّ في العراق ماثيو تولر".

واضاف البيان، أن "الجانبين بحثا مُستجدّات الأوضاع في العراق على مُختلِف الصُعُد، وأهمّية تعزير آليّات التعاون الثنائيّ بين العراق وأميركا، خدمة لمصلحة البلدين، كما بحثا سُبُل تقديم الدعم إلى العراق في مُختلِف المجالات".

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