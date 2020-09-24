تدقيق وإصدار ’بطاقات ذكية’ تمهيداً لدفع رواتب إلى مئات الأسر العراقية

2020/09/24 | 14:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن إصدار (٢٤١٤) بطاقة ذكية للمشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية في نينوى والديوانية.





وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 ايلول 2020)، انه "تنفيـذاً لتوجيهات وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية عادل الركابي القاضية باسراع انجاز تدقيق معاملات الاسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية ممن جاءت نتائجها تحت خط الفقر في محافظتي نينوى والديوانية، انجزت اقسام الحماية الاجتماعية في المحافظتين تدقيق واصدار البطاقة الذكية (كي كارد) لـ(٢٤١٤) اسرة مشمولة تمهيداً لاطلاق رواتبها خلال الدفعات القادمة".

واشار البيان الى انه "مازالت اقسام الحماية الاجتماعية في نينوى والديوانية مستمرة في عمليات تدقيق معاملات الاسر المشمولة براتب الاعانة ممن اعلن الوزير الركابي شمولها خلال زيارته للمحافظتين بعد اكمال الاجراءات الفنية والمالية".

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