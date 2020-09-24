ماذا قال رئيس برشلونة عن رحيل سواريز؟

2020/09/24 | 14:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تحدث رئيس نادي برشلونة بارتوميو في مؤتمر وداع المهاجم الكتلوني لويس سواريز الذي سيغادر النادي بصفقة محلية.

قال بارتوميو إنه “يوم مميز للغاية.



نودع ودع أسطورة في تاريخ النادي، مع 13 لقباً، وثالث أفضل هداف”.

وأضاف: “نوجه شكراً كبيراً لسواريز نيابة عن كل الكتالونيين في العالم على مساهمته وتضحيته، وأتمنى أن يكون سعيداً في مرحلته القادمة”.

وتوصل الفريق الكتلوني إلى اتفاق مع اتلتيكو مدريد لانضمام سواريز إلى صفوف الفريق العاصمي.

ولا يجد برشلونة أزمة في فسخ العقد كمبدأ، ولكن انتقاله إلى أتلتيكو مدريد كفريق منافس في الدوري الإسباني هو المشكلة بالنسبة لإدارة الفريق الكتالوني.

وفي وقت سابق، رد مهاجم برشلونة لويس سواريز على مسؤولي النادي الرافضين لرحيله مجاناً إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأشارت صحيفة سبورت إلى أن مسؤولي برشلونة أبلغوا سواريز، أنهم يوافقون على رحيله، بشرط ألا ينتقل إلى فرق مثل ريال مدريد، أو قطبي مانشستر أو باريس سان جيرمان، وأضيف لها مؤخرًا أتلتيكو مدريد.

وقال سواريز بحسب الصحيفة في حينها إنه “إذا لم ينتقل إلى أتلتيكو مدريد، سيظل في النادي الكتالوني حتى الصيف المقبل”.

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