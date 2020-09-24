فالح الفياض يصدر امرين باعفاء حامد الجزائري ووعد القدو من قيادات الحشد

2020/09/24 | 14:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أمرين بإعفاء اثنين من قيادات الحشد الشعبي.واظهرت وثائق صادرة عن رئيس هيئة الحشد، وجاء فيهما “استنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا بموجب الأمر الديواني (۱۲۹) ذي العدد (م.ر.و/د ۱۹۷۰/ ۰۲ / ۷ ) في ۲۰۲۰/ ۷ / ۱۹ قررنا الآتي: إنهاء تكليف (حامد هادي الجزائري) […]

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