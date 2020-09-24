الموسوي: قرار القضاء لن يؤثر في عمل اتحاد الجودو المعترف به دوليا

2020/09/24 | 14:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس الاتحاد المركزي للجودو سمير الموسوي، ان قرار محكمة البداءة لمجلس القضاء الاعلى الذي يمنح شرعية الاتحاد لغير اتحادنا الحالي، لن يؤثر على عملنا.

وقال الموسوي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “المحكمة اصدرت قرارها دون ان نعلم وبالتالي قمنا بتمييز القرار لاننا نمتلك الوثائق الرسمية المحلية والخارجية التي تؤكد شرعية اتحادنا الحالي مشيرا الى انه الاتحاد يحترم قرار المحاكم العراقية وسيكون الفصل في ذلك خلال القرار المستقبلي الذي سيصدر من محكمة التمييز بعد ان نقدم ثبوتيات اتحادنا”.

وأضاف رئيس الاتحاد ان “ذلك القرار لن يؤثر في عمل اتحادنا المعترف به دوليا ومن قبل اللجنة الاولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة وخير دليل اننا دخلنا كرئيس اتحاد وعضو في الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية خلال الاجتماع الاستثنائي في السادس والعشرين من الشهر المنصرم واعتراف وزارة الشباب والرياضة باتحادنا وهذه كلها اثباتات تؤكد على ان المعترف به داخليا وخارجيا هو اتحادنا ولن نحتاج الى مدة وجيزة لإثبات ذلك في المحكمة ونحن نثق بقضائنا العادل في احقاق الحق”.



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