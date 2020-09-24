ديالى تسجل / 68 / اصابة بمرض كورونا مقابل / 63 / حالة شفاء

2020/09/24 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / سجلت محافظة ديالى / 68 / أصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ / 772 / مسحة جديدة اظهر منها / 68 / حالة موجبة اي مصابة بينها / 5 / للكوادر الصحية بمختلف التخصصات .اضافة الى تسجيل / 63 / حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية .



واضاف ان العدد التراكمي لحالات الاصابة بلغت / 8888 / اصابة مؤكدة وحالات الشفاء / 8298 / حالة في حين بلغ عدد المتوفين / 199/ حالة وفاة ./انتهى

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