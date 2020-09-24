استثمار البصرة : دعمِ الصناعة المحلية وإعادة المنتج المحلي الى السوق والنهوض بنوعيته

2020/09/24 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / أعلنت هيئة استثمار البصرة عن اعداد الخططَ والبرامجَ المطلوبة لدعمِ الصناعة المحلية وإعادة المنتج المحلي الى السوق والنهوض بنوعيته من اجل تحقيق تنمية شاملة للعاصمة الاقتصادية .وقال رئيس الهيئة علاء عبد الحسين سلمان في تصريح صحفي " إن “الجانبين الصناعي والزراعي هما عماد العملية الاقتصادية وأساس التنمية، مشيرا الى ان معمل البان الريان يغطي 25% من حاجة السوق " وهو باستثمار أجنبي بقيمة 10 ملايين دولار فيما يتوقع ان تكتمل عملية توسعته لينتج 130 طنا بالساعة من منتجات الألبان و الاجبان المختلفة .و اضاف " ان الهيئة تلقت العديد من الطلبات الاستثمارية الجديدة لتلبية الطلب المحلي من المنتجات و كسر هيمنة المستوردة منها مشيرا الى ان احد المعامل التي تنشىء في الوقت الحالي هو معمل لانتاج الأنابيب من مختلف الاقطار و يعد المعمل الاكبر في العراق فيما سيغطي 50% من حاجة البلد باستثمار محلي تتجاوز قيمته 10 ملايين دولار .وتابع سلمان، أن “التوجه اليوم نحو دعم المنتج المحلي في السوق لذا فان هيئة الاستثمار أخذت على عاتقها دعم المشاريع لتحقيق الاكتفاء الذاتي و هو ما تحقق في مادة الاسمنت حيث منحت هيئة الاستثمار ثلاث تراخيص لانشاء هذه المعامل بكلفة بلغت 116 مليون دولار تكللت نجاحاتها بالاسهام في ايقاف الاستيراد بعد تشغيلها مثل معمل اسمنت صقر الكيطان و معمل سمنت المبروكة .واوضح “لدى الهيئة مشروع مهم يتكامل مع القطاع الزراعي وهو معمل انتاج معجون الطماطم على مساحة 30 دونما ينتج 20 طنا يوميا و كون محافظة البصرة تشتهر في وجود المزارع الخاصة بالمحصول .ولفت سلمان الى ان “الهيئة تنسق في الوقت الحالي مع الحكومة المحلية لتخصيص و إفراز اكثر من مليونين و النصف دونم في البادية الجنوبية لمحافظة البصرة وهي أماكن جيدة جدا للزراعة حيث توجد تجربة ناجحة في هذه المنطقة لرجل الاعمل الكويتي عبد العزيز البابطين الذي اقام مزرعة نخيل بكلفة تقارب 58 مليون دولار تمكن من زراعة 100 الف نخلة من الاصناف النادرة بالاضافة الى تهيئة الجزء الأخر لزراعة الأعلاف لحقل تربيه الاغنام و النعام و الغزلان الذي سيقام في المشروع ./انتهى

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