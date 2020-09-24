رابطة المجالس المحلية : خطة لتعيين اعضاء مجالس المحافظات / المنحلة / ممن لم يبلغوا السن القانوني

2020/09/24 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / اعلنت رابطة المجالس المحلية عن وجود خطط وخيارات لحسم ملف مجالس المحافظات والاقضية والنواحي التي قرر البرلمان اقالتها قبل نحو عام.وقال عضو الرابطة التي تضم اعضاء مجالس محلية من مختلف المحافظات ورئيس المجلس المحلي في المقدادية المنحل عدنان التميمي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم إن "المجالس المحلية ستعود لمزاولة عملها فور اقرار اكمال نصاب المحكمة الاتحادية التي ستبت بالطعن المقدم اليها من المجالس المحليه والذي يعد قانونيا ودستوريا وسيحسم لصالحها.واضاف"ان مجالس المحافظات والاقضية والنواحي لايمكن الغاءها دون تعديل الدستور العراقي وهي مادة قانونية واضحة للجميع".



مبينا أن "رابطة المجالس المحلية عقدت لقاءات تنسيقية مع رئاسة البرلمان والحكومة لحسم ملفها بشكل منصف، وتم الاتفاق على عدة خيارات في حال الغاء المجالس المحلية بشكل دستوري وابرزها تعيين اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ممن لم يبلغوا السن القانوني لضمان حقهم الوظيفي وما قدموه من خدمات للدولة والمجتمع"./انتهى

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