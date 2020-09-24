استقطاع نسبة 18% من رواتب موظفي الاقليم

2020/09/24 | 14:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان يوم الخميس، ان توزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان المنصرم سيكون باستقطاع نسبة 18% منها.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انها خاطبت المؤسسات والدوائر في اقليم كوردستان باعداد قوائم رواتب موظفيها لشهر نيسان المنصرم

واضافت: ان الاستقطاع في رواتب الموظفين سيكون بنسبة 18%، لافتة الى ان نسبة الاستقطاع برواتب الدرجات العليا ستبقى كما هي، مثل الشهر المنصرم.

PUKmedia ترجمة‌

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