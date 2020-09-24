2020/09/24 | 14:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان يوم الخميس، ان توزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان المنصرم سيكون باستقطاع نسبة 18% منها.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقطاع نسبة 18% من رواتب موظفي الاقليم) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انها خاطبت المؤسسات والدوائر في اقليم كوردستان باعداد قوائم رواتب موظفيها لشهر نيسان المنصرم
واضافت: ان الاستقطاع في رواتب الموظفين سيكون بنسبة 18%، لافتة الى ان نسبة الاستقطاع برواتب الدرجات العليا ستبقى كما هي، مثل الشهر المنصرم.
PUKmedia ترجمة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقطاع نسبة 18% من رواتب موظفي الاقليم) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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