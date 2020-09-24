وزير الخارجية يبحث مع السفير الأميركي سُبُل تقديم الدعم إلى العراق

2020/09/24 | 14:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع السفير الأميركيّ في العراق ماثيو تولر، سُبُل تقديم الدعم إلى العراق في مُختلِف المجالات.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، ان الجانبين بحثا خلال اللقاء مُستجدّات الأوضاع في العراق على مُختلِف الصُعُد، وأهمّية تعزير آليّات التعاون الثنائيّ بين العراق وأميركا؛ خدمة لمصلحة البلدين، […]

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