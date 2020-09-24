2020/09/24 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم العشرات من فلاحي إقليم كردستان، وقفة أمام مبنى وزارة الزراعة في أربيل للتعبير عن احتجاجهم على استمرار استيراد محصول البطاطا على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

وأظهر مقطع مصور، المحتجين وهم يقطعون الشارع الرئيس المؤدي للوزارة، من خلال وضع أكياس البطاطا، إضافة الى قيام بعض المزارعين المحتجين برمي كمية من المحصول في الشارع، للتعبير عن امتعاضهم من تواصل استيراد المحصول من إيران، وهو ما كبدهم خسائر مادية كبيرة، على الرغم من صدور قرار سابق يقضي بمنع استيراد المحاصيل التي يتم سد الحاجة منها عبر المنتج المحلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستخدمين أكياس البطاطا… مزارعون غاضبون يقطعون الطريق أمام وزارة الزراعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستخدمين أكياس البطاطا… مزارعون غاضبون يقطعون الطريق أمام وزارة الزراعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).