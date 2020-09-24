2020/09/24 | 14:28 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس (رويترز) - قال أوري سركيس الرئيس التنفيذي لشركة يسرائير للطيران في تصريح لراديو إسرائيل يوم الخميس إن الجهات التنظيمية تجري مباحثات مع دبي وإن الشركة تتوقع البدء في تسيير رحلات جوية وتنظيم رحلات سياحية إلى الإمارات خلال بضعة أسابيع.وأوضح أن مليون إسرائيلي سيمرون عبر دبي وأبوظبي خلال عامين مع فتح المسار الجديد وجهات لم تكن متاحة للسائحين الإسرائيليين من قبل مضيفا أن الرحلات إلى شرق آسيا ستكون أقصر.وفي سياق منفصل، وقعت غرفة دبي للتجارة والصناعة وغرفة تل أبيب للتجارة، ممثلة في اتحاد الغرف الإسرائيلية للتجارة، اتفاقية شراكة استراتيجية تمهد الطريق لتعاون ثنائي وفرص جديدة لقطاع الأعمال في البلدين.ووقعت إسرائيل والإمارات في الشهر الماضي على اتفاقية لإقامة علاقات ثنائية.تغطية صحفية مايان لوبيل - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير منير البويطي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس يسرائير يتوقع البدء قريبا في تسيير رحلات جوية بين إسرائيل والإمارات) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس يسرائير يتوقع البدء قريبا في تسيير رحلات جوية بين إسرائيل والإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).