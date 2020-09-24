الانبار تستعين بمطبات اصطناعية للحد من الحوادث المرورية

2020/09/24 | 14:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..اعلن معاون مدير دائرة بلدية قضاء الفلوجة للشؤون الخدمات محمد شكر الدليمي ، الخميس، عن الاستعانة بوضع مطبات اصطناعية للحد من ارتفاع ظاهرة الحوادث المرورية في مدينة الفلوجة .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، ان ” دائرة بلدية الفلوجة وبالتنسيق مع مديرية مرور المدينة ، وضعت مطبات اصطناعية في بعض الشوارع الرئيسية على خلفية تسجيل حوادث مرورية مؤسفة نتيجة السرعة العالية وعدم الانتباه “.واضاف ان” العديد من الطرق الرئيسية والفرعية تم اكساءها حديثا ما جعل سائقي العجلات يسيرون بسرعة جنونية بالتزامن ايضا مع قيام القوات الامنية بإلغاء العديد من السيطرات الامنية على تلك الطرق ناهيك من ان الحوادث المرورية ازدادت بعد اعادة اعمار وتأهيل الشوارع المتضررة جراء العمليات الارهابية واعادة اعمارها”.وأشار الدليمي إلى أن “الهدف من وضع المطبات الاصطناعية في شوارع المدينة للحد من الحوادث المرورية وليس لدواعي امنية “.



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