2020/09/24 | 14:31 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل حصة الاقليم في موازنة 2021 مازالت غير واضحة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل حصة الاقليم في موازنة 2021 مازالت غير واضحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).