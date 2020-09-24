البرلمان يصوت على إلزام الحكومة بتشكيل شركة اتصالات وطنية

2020/09/24 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

صوّت مجلس النواب، اليوم الخميس (24 أيلول 2020)، على قرار ينص على إلزام الحكومة بتشكيل شركة مساهمة وطنية للاتصالات.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب صوت على صيغة قرار ينص بإلزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات".

وحصلت (بغداد اليوم) على نص صيغة القرار التي صوت عليها مجلس النواب حول إلزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات، وجاء القرار كالتالي:

▪️لفتح باب المنافسة وتعظيم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية السنوية، قرر مجلس النواب:

أولا: إلزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات ومنحها رخصة خدمات اتصالات الهاتف الخلوي النقال.

ثانيا: إلزام وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات والجهات ذات العلاقة بتوفير المتطلبات المالية والفنية والقانونية والإدارية كافة لتأسيسها كلا حسب اختصاصه.

قبل ذلك، صوّت مجلس النواب، اليوم الخميس (24 أيلول 2020)، بالموافقة على إدراج صيغة قرار يلزم الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات على جدول أعماله.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب صوت بالموافقة على طلب لجنة الاعلام والاتصالات على ادراج صيغة قرار ينص بإلزام الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات، ضمن جدول اعمال الجلسة".

وأضاف البيان، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم 184 لسنة 2001".

وفي وقت سابق من اليوم، عقدت جلسة جديدة للبرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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