إصدار (٢٤١٤) بطاقة ذكية للمشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية في نينوى والديوانية

2020/09/24 | 15:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انجزت اقسام الحماية الاجتماعية في محافظتي نينوى والديوانية تدقيق واصدار البطاقة الذكية (كي كارد) لـ(٢٤١٤) اسرة مشمولة تمهيداً لاطلاق رواتبها خلال الدفعات القادمة.وذكر بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه مازالت اقسام الحماية الاجتماعية في نينوى والديوانية مستمرة في عمليات تدقيق معاملات الاسر المشمولة براتب الاعانة ممن اعلن الوزير الركابي شمولها خلال زيارته للمحافظتين بعد اكمال الاجراءات الفنية والمالية./انتهى3

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