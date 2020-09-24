بالوثيقة.. الخطوط الجوية العراقية تغلق رحلاتها إلى إيران

2020/09/24 | 15:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أظهرت وثيقة صادرة من الخطوط الجوية العراقية بتأريخ اليوم 24 أيلول 2020 توجيهاً إلى جميع الوكلاء بإيقاف رحلات إيران.

واعتباراً من يوم غد الجمعة 10 أيلول تغلق الخطوط الجوية العراقية رحلات إيران كافة بالتزامن مع الزيارة الأربعينية.

وأكدت وزارة الصحة السبت الماضي وجود اتفاق على غلق حدود البلاد وعدم السماح بدخول الزائرين في الوقت الحاضر لحين السيطرة على الفيروس.

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة قراراً بإغلاق الحدود ومنع دخول الزائرين من إيران والدول الأجنبية كافة.

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