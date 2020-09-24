الحشد يتبرأ من قصف الكاتيوشا واعفاء آمري ألوية والفتح يطالب بتنفيذ البرنامج الحكومي

2020/09/24 | 15:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، أمرين بإعفاء اثنين من قيادات الحشد الشعبي.وجاء في قرار رئيس هيئة الحشد، “استنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا بموجب الأمر الديواني (۱۲۹) ذي العدد (م.ر.و/د ۱۹۷۰/ ۰۲ / ۷ ) في ۲۰۲۰/ ۷ / ۱۹ قررنا الآتي: إنهاء تكليف (حامد هادي الجزائري) من […]

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