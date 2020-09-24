ساركوزي يخسر معركة لتجنب محاكمته في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية

2020/09/24 | 15:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – رفضت محكمة الاستئناف في باريس غالبية الشكاوى التي تقدم بها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومقربون منه طعنا بالتحقيق حول وجود شبهات بحصول تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية في العام 2007، على ما ذكرت مصادر متعددة.وكان ساركوزي ومقربون عدة منه الواردة اسماؤهم في التحقيق، لجأوا إلى محكمة الاستئناف التي أكدت […]

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