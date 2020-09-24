وفاة هارولد إيفانز أحد رواد الصحافة العالمية

2020/09/24 | 15:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحل الصحفي البريطاني الأمريكي السير هارولد إيفانز عن عمر 92 عاما بعد حياة مهنية مفعمة على مدار 70 عاما بالطموح والعمل الجاد عمل خلالها في التحقيقات الاستقصائية وأسس مجلة كما عمل ناشرا للكتب ومؤلفا مما جعل منه أحد أكثر الشخصيات الإعلامية تأثيرا في جيله.

وقالت زوجته تينا براون إنه توفي يوم الأربعاء في نيويورك بأزمة قلبية.

وإيفانز رئيس تحرير سابق لصحيفة صنداي تايمز البريطانية كما كان يعمل صحفيا حرا لرويترز قبيل وفاته، وترك بصمة فريدة في مجال الصحافة الاستقصائية.

فقد دافع هو وفريق العاملين معه عن قضايا إما تعرضت للإهمال أو الإنكار وكشفوا عن انتهاكات لحقوق الإنسان وفضائح سياسية كما أيدوا سياسات تهدف إلى نقاء الهواء.

وألف عدة كتب منها ”القرن الأمريكي“ في عام 1998 وتتمة له هو كتاب ”هم صنعوا أمريكا“ في 2004 كما ألف قصيدة عن الكتابة الرصينة عنوانها ”هل كلامي واضح؟“ .

PUKmedia وكالات

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