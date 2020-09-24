مجلس النواب يصوت على صيغة قرار يلزم الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات

2020/09/24 | 15:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على صيغة قرار يلزم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات.

وكان مجلس النواب قد بدأ في وقت سابق يوم الخميس عقد جلسته الاعتيادية رقم 8 لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

وقال مصدر نيابي لـ PUKmedia، ان المجلس صوت بالموافقة على طلب لجنة الاعلام والاتصالات على ادراج صيغة قرار ينص بإلزام الحكومة بتأسيس شركة وطنية للإتصالات.

واضاف المصدر: ان نص صيغة القرار التي صوت عليها مجلس النواب حول إلزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات جاء كالتالي:

أولا: إلزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات ومنحها رخصة خدمات اتصالات الهاتف الخلوي النقال

ثانيا: إلزام وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات والجهات ذات العلاقة بتوفير المتطلبات المالية والفنية والقانونية والإدارية كافة لتأسيسها كلا حسب اختصاصه.

PUKmedia خاص‌

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