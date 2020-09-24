البنك المركزي يبيع اكثر من 174 مليون دولار في مزاده اليوم

2020/09/24 | 15:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلن البنك المركزي العراقي عن بيعه أكثر من 174 مليون دولار وبمشاركة 36 مصرفا.وشهد البنك المركزي في مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضاً طفيفاً في مبيعاته لتصل الى 174 مليون و350 الف دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1190 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت المبيعات فيها 175 […]

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