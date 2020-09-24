مجلس النواب يُؤجل التصويت على قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية

2020/09/24 | 15:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد مجلس النواب يُؤجل التصويت على مقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية “.

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