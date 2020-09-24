2020/09/24 | 15:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا نقلت نحو 300 مقاتل من الفصائل الموالية لها، غالبيتهم العظمى من فصيلي السلطان مراد والعمشات، من بلدات وقرى بمنطقة عفرين شمال غرب حلب إلى أذربيجان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قيل لهم أن الوجهة أذربيجان".. تركيا تنقل مقاتلين سوريين من عفرين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قيل لهم أن الوجهة أذربيجان".. تركيا تنقل مقاتلين سوريين من عفرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).