وزير الداخلية يوجه وفداً لاربيل لبحث الأحوال المدنية والجنسية بين الجانبين

2020/09/24 | 15:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، عن ارسال وفد الى مدينة اربيل لبحث الأحوال المدنية والجنسية بين بغداد والاقليم.

وقال الغانمي في بيان إنه “وجهنا بإرسال وفد من مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة لزيارة محافظة اربيل وعقد اجتماع مع مديرية جنسية الاقليم ، لبحث أهم المواضيع بين المركز والإقليم بينها تغيير السكن ونقل النفوس وربط شبكة بين البطاقة الوطنية ومقر مديرية جنسية أربيل وحل المسائل العالقة بخصوص اصدار البطاقة الوطنية للمواطنين في الإقليم وغيرها من القضايا التي تتعلق بعمل الأحوال المدنية”.

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