نص قرار البرلمان بشأن الزام الحكومة تأسيس شركة وطنية للاتصالات

2020/09/24 | 15:39 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، نص صيغة القرار الذي صوت عليه البرلمان بشأن تأسيس شركة وطنية للاتصالات.

وصوت مجلس النواب، الخميس، على صيغة قرار يلزم الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات.

وأدناه نص صيغة القرار:لفتح باب المنافسة وتعظيم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية السنوية، قرر مجلس النواب:

أولا: إلزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات ومنحها رخصة خدمات اتصالات الهاتف الخلوي النقال.ثانيا: إلزام وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات والجهات ذات العلاقة بتوفير المتطلبات المالية والفنية والقانونية والإدارية كافة لتأسيسها.





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