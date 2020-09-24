البرلمان يصوت على صيغة قرار يلزم الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات

2020/09/24 | 15:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، الخميس، على صيغة قرار يلزم الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس النواب صوت على صيغة قرار ينص بإلزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للإتصالات".

وصوت البرلمان، ظهر اليوم، بالموافقة على طلب لجنة الاعلام والاتصالات على ادراج صيغة قرار ينص بإلزام الحكومة بتأسيس شركة وطنية للإتصالات.





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