نائب عن السماوة : الحكومات مارست الحيف والإهمال على المحافظة في موازناتها السنوية

2020/09/24 | 15:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب عن محافظة السماوة عدي الشعلان ابو الجون اليوم الخميس ، ان” الحكومات العراقية خلال 15 سنة مضت مارست نوعا من الحيف والإهمال في موازناتها السنوية ضد المحافظة “.

وقال ابو الجون في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضره مراسل “خبر برس” ، ” ان” محافظة السماوة تعاني من وضع في غاية السوء منذ سنوات، لانها ترزخ تحت مستوى خط الفقر وفقا لبيانات وزارة التخطيط من جهة فضلا عن تصنيفها رسميا كمحافظة منكوبة جراء وضعها الاقتصادي والمعاشي السيء من جهة اخرى.

واشار الى ان” الحكومات العراقية خلال 15 سنة مضت مارست نوعا من الحيف والإهمال في موازناتها السنوية مثلما سيحدث في موازنة العام المقبل ، ولهذا نعلن للرأي العام عن ضرورة ان تخصص الحكومة تخصيصات مالية لتحسين وضع السماوةخصوصا فيما يتعلق بالأجور والمحاضرين الذين لم يستلمو اكثر من ٦ أشهر وأيضا موظفي المقاييس الذين يعانون هم من عدم استلام مستحقاتهم القرابة خمسة أشهر فضلا عن الفلاحين الذين يعانون من الاهمال الحكومي في زمن الحكومات المتعاقبة وعدم استلام مستحقاتهم بعد إنتاج محصول الحنطة والشعير “.

واضاف ” نذكر الحكومة بان السماوة لها حقوق في هذا البلد كما يقدم ابناءها واجباتهم “.

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