مصدر: الخطوط الجوية العراقية تغلق جميع الرحلات الى ايران حتى الثامن من الشهر المقبل

2020/09/24 | 15:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد كشف مصدر ، اليوم الخميس ان” الخطوط الجوية العراقية تغلق جميع الرحلات الى ايران حتى الثامن من الشهر المقبل.

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