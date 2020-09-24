2020/09/24 | 15:41 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. استضافت اللجنة المالية واعضاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة الزراعة، وزير الزراعة محمد الخفاجي والكادر المتقدم في الوزارة، ومدير عام عقارات الدولة علي عبد الكريم.

وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، في بيان أنه "في مستهل اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة المالية طرح الاعضاء اراءهم ومقترحاتهم بشأن قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض غير زراعية، واهمية انهاء ظاهرة التجاوز على الاراضي الزراعية فضلا عن استحصال اموال الدولة من المتجاوزين ومحاسبتهم".

واضاف، "كما ناقشت اللجنة سبل تطوير الاستثمار في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة من خلال هذا القانون الذي سيسهل الكثير من اجراءت تمليك الاراضي امام المستثمرين وخلق بيئة صحية للاستثمار تسهم في خلق الالف فرص العمل للخريجين و الشباب العاطلين وتدفع باتجاه تنشيط القطاع الخاص".

وطالبت اللجنة من مدير عام العقارات "تقديم قاعدة بيانات كاملة بشأن كافة العقارات وانواعها وما اذا كانت تستثمرها الدولة بشكل صحيح بغية تحقيق ايرادات مادية منها تعظم موارد الدولة غير النفطية وتدعم موازنة الدولة العامة".

من جانبه قدم وزير الزراعة وفقا للبيان، "رؤيته بشأن القانون وتنظيم وضع الاراضي الزراعية ومعالجة واقع الحال وتحقيق اكبر قدر ممكن من الفرص الاستثمارية للبلد والذي تمثل الارض لبنتها الاساسية".

واضاف، "ودعت اللجنة المالية وزارة الزراعة ودائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري الى دراسة القانون وتقديم ملاحظاتهم الاخير بشأن القانون لغرض دراسته ورفع القانون لغرض التصويت عليه".

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