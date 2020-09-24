جهاز مكافحة الارهاب يعتقل 'ارهابيا' يرتبط بشبكة خطيرة في كركوك (صور)

2020/09/24 | 15:41 - المصدر: NRT عربية

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عملية لجهاز مكافحة الإرهاب

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، اعتقال أحد "الارهابيين الذين يرتبطون بشبكة خطيرة في كركوك.

وقال رسول، في بيان اليوم، 24 أيلول 2020، ان "جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عملياته النوعية، حيث تمكن فجر يوم الخميس من القاء القبض على عنصر إرهابي من عصابات داعش يرتبط بشبكة إرهابية خطيرة في محافظة كركوك".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

من جهته أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اعتقال داعشي مرتبط بـ"خلايا" للنظيم في محافظة كركوك، حيث ذكر الجهاز في تغريدة عبر "تيوتر"، انه "فجر يوم الخميس ألقىت قوات مكافحة الإرهاب القبض على عنصر إرهابي من عناصر عصابات داعش يرتبط بشبكة إرهابية خطيرة في محافظة كركوك".

وتابع أن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملياته النوعية المتقنة بإحترافية ومهنية عالية وبشكل سري وخاطف من أجل القضاء على الإرهاب في أرضنا المقدسة".

ر.إ

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