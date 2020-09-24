2020/09/24 | 15:46 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الخميس 24 سبتمبر 2020 | 03:44 مساءً | عدد القراءات : 3

الكربولي يوجه رسالة الى مجلس الوزراء بشأن "الجيش الابيض"

خاطب رئيس حزب الحل جمال الكربولي، مجلس الوزراء بعدما اصدر قراراً باحالة الكوادر الطبية المضربة الى القضاء.

وقال الكربولي في تغريدة على "تويتر" إنه "بدلاً من وضع الحلول الكفيلة بإنهاء معاناة الاطباء المضربين عن الدوام بسبب سوء الظروف الصحية والوظيفية الناجمة عن التخبط الاداري والفساد المالي في وزارة الصحة..



مجلس الوزراء يقرر احالة الكوادر الطبية المضربة الى القضاء!!".

وانهى تغريدته بهاشتاغ: "لا تخذلوا جيشنا الأبيض".

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