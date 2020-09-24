زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثامن/ 2 - دلور ميقري

2020/09/24 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري برغم أن بيت معلّمه في الحسكة يكاد أن يكون مسكنه، فضلاً عن تمتعه بصداقات عديدة في المعسكر وخارجه على حد سواء، شعرَ جمّو بالوحدة على أثر ترك أسرة السيّد صالح للجزيرة.



منذئذٍ وحتى عودته بدَوره إلى الشام، عاشَ مع ذكريات مسقط رأسه.



لم يكن له ماضٍ ماجنٌ، شأنَ شقيقيه الكبيرين وكذلك العديد من أقاربه الشبان.



كأنما كان معجوناً من طينة التنسّك، بجدّيته المفرطة وسلبيته إزاء اللهو والقصف والشراب.



لقد أُشْبِه م ......





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