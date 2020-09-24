أفكار حول دستور سورية المقبل - نادية خلوف

2020/09/24 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أكثر أهمية بكثير من سلوك المواطن الرسمي ، مثل المشاركة الانتخابية ، هو المواقف والممارسات غير الرسمية ومدى توافقها مع الوصفات والمحظورات الرسمية للدستور نفسه.



لا يمكن للحكومة الدستورية أن تدوم بشكل فعال في الحالات التي ينص فيها الدستور على نمط من السلوك أو إدارة شؤون غريبة عن عادات الناس وطريقة تفكيرهم.



عندما يتم فرض أو تبني نوع جديد وغريب من الديمقراطية الدستورية ، كما حدث في العديد من البلدان ال ......





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