حقوق الانسان تحذر من “اقتتال” بين الشعب والقوات الأمنية بسبب تصرفات الكاظمي

2020/09/24 | 15:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعتبر نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان، علي ميزر، الخميس، ارسال قوات مدججة بالسلاح الى اماكن عشائرية عراقية خطوة غير مدروسة.

وقال ميزر لـ /المعلومة/ إن “الحكومة اخفقت بايجاد حل في ابعاد المجرمين عن حماية العشائر وهذه سابقة خطيرة جدا”، مضيفا أن “ارسال قوات خاصة مدربة ومدججة بالاسلحة تصرف غير مدروس كونه يزيد الموقف تعقيدا “.

وأوضح، أن “الخطوة من شأنها أن تجعل العشائر تتكاتف لاعتقادها انها تمس العادات والتقاليد وبهذا نكون امام اقتتال بين الشعب والمكلف بحماية الشعب”، مطالبا “الحكومة التصرف بحكمة وحذر لاقناع العشائر بتسليم المجرمين”.

يشار الى أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي كان قد أمر الاثنين بإرسال قوة خاصة من مكافحة الإرهاب بإسناد من طيران الجيش بحثا عن الناشط الذي تعرض للاختطاف يوم السبت الماضي من قبل مجهولين في مدينة الناصرية.



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