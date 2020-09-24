خبير امريكي في مكافحة التجسس : ترامب قد يلجأ لاستخدام الجيش لفرض فوزه في الانتخابات

2020/09/24 | 15:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة…

حذر الخبير في مكافحة التجسس وضابط الاستخبارات السابق في المارينز مالكولم نانس ، الخميس ، من لجوء الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى الجيش واستخدام كل الادوات التي لديه ليعلن فوزه بالانتخابات حتى لو خسر.

ونقل موقع اتلانتك في مقال كتبه نانس وترجمته وكالة / المعلومة/ قوله إن ” الانتخابات القادمة ربما تؤدي الى تدمير امريكا “، مضيفا أن ” ترامب لم يعد يعتبر الحزب الجمهوري عنصر تمكين بالنسبة له ، وان حكمه يرتكز على ان ما يقوله بفمه هو القانون “.

واضاف أننا ” سنشهد الكثير من التدخلات الاجنبية في الانتخابات القادمة ، وان ترامب وفريقه سيبدأوون بتحريض الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخلق اطار وهمي ونفسي لاعلان فوزهم حتى لو لم يعلنه احد باستثناء ترامب والحزب الجمهوري، مما سيؤدي الى انقسام البلاد الى نصفين ، واعتقد انه سيستخدم المدعي العام وجميع ادوات القوة في المجتمع بما في ذلك الجيش ” .

وتابع ” اما ان ترامب لا يؤمن باستطلاعات الرأي ولديه قوة تفكيره الإيجابي وعدم وضع الخسارة بالحسبان او يعلم ان هذا الامر يقلق الناس ولذلك يقدم عليه باشعال الصراعات الداخلية “.

واوضح أن ” ترامب سيفوز او يخسر لكنه سيصر على أن الانتخابات كانت مزورة.



إنه لا يحاول منع التصويت عبر البريد ، لكنه يسيء إلى ممارسة إرساء الأساس في ليلة ما بعد الانتخابات للطعن في النتائج” ، مشيرا الى أن ” ما يقلق الناس هو ان ترامب قد يفكر في كلما يدور في راسه دون اعتبارات اخرى “.



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