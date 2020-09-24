الحشد يردُّ على الصدر وينأى بنفسه عن هجمات ضد القوات الاجنبية

2020/09/24 | 15:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- نأت هيأة الحشد الشعبي بنفسها عن الهجمات التي تطال قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، مجددة تأكيد التزامها بالأوامر الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأعتبار ان قواتها ضمن منظومة الدفاع العراقية الرسمية، ، يأتي ذلك ردا على تغريدة لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.[…]

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