نائب يستحصل موافقة وزير النفط على تعيين خريجي المعاهد النفطية على ملاك الوزارة

2020/09/24 | 15:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب مظفر الفضل اليوم الخميس ، على موافقة وزير النفط على تعيين خريجي المعاهد النفطية على ملاك وزارة النفط .

وقال المكتب الاعلامي للنائب الفضل في بيان تلقت “خبر برس” ، “بعد متابعة مستمرة من قبل النائب تم استحصال موافقة وزير النفط على تعيين خريجي المعاهد النفطية على ملاك وزارة النفط ، مبينا ” يأتي هذا القرار بعد جهود استثنائية وعمل دؤوب للنائب الفضل مع تنسيقيات الطلبة في المعاهد النفطية والتي تم من خلالها اجراء لقاءات مستمرة مع الكادر المتقدم في وزارة النفط على رأسهم الوزير احسان عبد الجبار ، مشددا على ضرورة أن تدرج كافة مخصصاتهم ضمن موازنة العام القادم 2021 “.

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