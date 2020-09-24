الهجرة توزع نحو 113 الف حصة اغاثية بين النازحين والعائدين

2020/09/24 | 15:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت وزارة الهجرة و المهجرين خلال الايام الماضية (112,847) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في محافظات (دهوك، سليمانية، اربيل )، اضافة الى النازحين والعائدين في محافظتي (نينوى و كركوك) فيما تضمنت المساعدات الموزعة ( سلات غذائية و اخرى صحية و مفروشات ارضية ).

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، اليوم الخميس: ان " ‏كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (75) الف حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين في مخيمات ( كبرتوا 1 و كبرتوا 2 و باجدكندالا 1 و باجدكندالا 2 وجم مشكو و داودية و شاريا ) ، ‏كما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة السليمانية (9,274) حصة اغاثية بين النازحين في مناطق ( جمجمال و دوكان و باريان و بيرة مكرون )و مخيم حلبجة ، فيما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة اربيل (334) حصة اغاثية بين النازحين في قضاء شقلاوة ".

‏وتابع جهاكير ان " كادر فرع الوزارة في محافظة ‏نينوى وزع (22,239) حصة اغاثية بين العائدين الى مناطقهم في سهل نينوى وبين النازحين في مخيمات السلامية و حمام العليل ، مضيفا أن " كادر فرع الوزارة في محافظة ‏كركوك وزع (6,000) حصة اغاثية بين العائدين الى مناطقهم في (45) قرية متفرقة في المحافظة ".

PUKmedia عن اعلام وزارة الهجرة‌

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