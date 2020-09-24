بغداد ترسل وفداً من مديرية الاحوال المدنية الى اربيل

2020/09/24 | 15:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت وزارة الداخلية وفداً من مديرية الاحوال المدنية الى اربيل لربط شبكة بين البطاقة الوطنية وحل المسائل العالقة.

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي في بيان له اليوم الخميس: "وجهنا بإرسال وفد من مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة لزيارة محافظة اربيل وعقد اجتماع مع مديرية جنسية الاقليم ، لبحث أهم المواضيع بين المركز والإقليم بينها تغيير السكن ونقل النفوس وربط شبكة بين البطاقة الوطنية ومقر مديرية جنسية أربيل".

واضاف الغانمي، ان "زيارة الوفد تاتي ايضا لحل المسائل العالقة بخصوص اصدار البطاقة الوطنية للمواطنين في الإقليم وغيرها من القضايا التي تتعلق بعمل الأحوال المدنية".

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