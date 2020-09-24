وزير النفط يوافق على تعيين خريجي المعاهد النفطية بالوزارة

2020/09/24 | 15:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- وافق وزير النفط على تعيين خريجي المعاهد النفطية على ملاك الوزارة، وفق ما أفاد به النائب مظفر الفضل اليوم الخميس.وقال الفضل في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوةم الخميس إنه “تم استحصال موافقة وزير النفط على تعيين خريجي المعاهد النفطية على ملاك وزارة النفط”، موضحا أن “هذا القرار يأتي بعد جهود استثنائية وعمل دؤوب […]

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