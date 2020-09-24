تسجيل 4471 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/09/24 | 15:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي لليوم الخميس، حيث كشفت عن رصد 4471 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 3773 حالة شفاء ووفاة 45 شخصاً، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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