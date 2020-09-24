العقوبات الأوروبية على تركيا..

2020/09/24 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يستعد فيه الأوروبيون إلى بحث فرض عقوبات جديدة على تركيا بسبب تحركاتها شرق المتوسط، تظهر خريطة المصالح الجيوسياسية في المنطقة أن دولة أوروبية وحيدة يمكنها أن ترجح كفة العقوبات أو تمنع صدورها.

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