الموقف الوبائي للعراق: اصابات كورونا تعاود الارتفاع مجدداً بــ”رقم جديد”… والوفيات تسجل انخفاضاً رائعاً

2020/09/24 | 16:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تنشر منصة يس عراق، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الخميس الموافق ٢٤ ايلول ٢٠٢٠.

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