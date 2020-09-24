وثيقة رسمية تكشف طبيعة الدوام في العام الدراسي الجديد

2020/09/24 | 16:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اين نيوز} كشفت توجيهات رسمية طبيعة دوام المدارس في العام الدراسي الجديد 2020 -2021 .وبحسب توجيه لمدير قسم الاشراف الاختصاصي في مديرية تربية محافظة النجف الأشرف حصلت وكالة {اين نيوز} على نسخة منه الى إدارات المدارس {المتوسطة والثانونية والاعدادية} في المحافظة كافة، انه "ونظراً للظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا تقرر توجيه المدارس بجلب جدول حصص للصفوف المنتهية فقط {الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بفروعه} بمراعاة ما يلي:1 - ان يكون الدوام لجميع أيام الأسبوع من السبت ولغاية يوم الخميس.2- يكون دوام المدرسة لثلاثة أيام في الأسبوع ويوزع قسم من الطلاب دوامهم صباحاً والقسم الآخر ظهراً.3- عدد طلاب الصف الواحد لا يتجاوز 18 طالباً فقط.4- يكون طبيعة الدوام للمدارس المزدوجة {المدرسة الأصلية} {السبت والاثنين والاربعاء} أما المدرسة الضيف يكون دوامها للأيام {الأحد والثلاثاء والخميس} وتقسم المدرسة لدوام صباحاً وظهراً.وحددت المديرية يوم 27 ايلول المقبل موعد أقصى لتسلم جدول الحصص.يشار الى ان وزارة الصحة والبيئة ووزارتي التربية والتعليم تدرس خيارات ومقترحات بشأن دوام العام الدراسي الجديد بسبب جائحة كورونا.

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