التربية النيابية تصدر بيان بشأن ترفيعات شريحة المعلمين والاداريين

2020/09/24 | 16:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اصدرت لجنة التربية النيابية اليوم الخميس ، بيانا بشأن ترفيعات شريحة المعلمين والاداريين”.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “نتيجه للمتابعات المستمرة من قبل لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي محسن الياسري واعضاء اللجنة بخصوص موضوع تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالترفيعات، حيث سبق وان تمت مفاتحه وزارة التربية منذ صدور هذا القرار.

واشار البيان ” نتيجه للاجتماع الحاصل مع مدير عام الشؤون الادارية الاستاذ محمد جواد الموسوي فقد وجهت لجنة التربية النيابية وزارة التربية وبكتاب رسمي بضرورة العمل بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 81 ) لسنة 2019 المتضمن قيام الوزارت والجهات غير مرتبطة بوزارة كافة وبضمنها وزارة التربية خاصة بشريحة المعلمين مراعاة إصدار امر الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ويكون نافذ من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ إصدار الامر الاداري بالترفيع ان لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعة ويقصد بتاريخ الاستحقاق هو تاريخ توافر شروط الترفيع المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ( 22لسنة 2008 ) وعلى وزارة المالية اخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً .



كما وطلبت اللجنة بضرورة وضع اليه مناسبة لمعالجة جميع الحلات ومنذ تاريخ اصدار هذا القرار.

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